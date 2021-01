Diaporama Elliot Page divorce : l'acteur transgenre et Emma Portner sont séparés depuis des mois

Mariage - Elliot Page et Emma Portner se sont mariées - Elliot Page et sa compagne Emma Portner à la première de 'Flatliners' à l'hôtel Ace à Los Angeles, le 27 septembre 2017

Exclusif - Ellen Page câline et embrasse sa compagne Emma Portner après avoir acheté des cafés à emporter au Cafe Gratitude à West Hollywood, le 12 juillet 2017

Elliot Page et son épouse Emma Portner en juin 2019.

Exclusif - Elliot Page et sa femme Emma Portner sont allées au Bottega Veneta à Beverly Hills, le 28 novembre 2018

Exclusif - Elliot Page et sa femme Emma Portner sont allées au Bottega Veneta à Beverly Hills, le 28 novembre 2018

Elliot Page et sa femme Emma Portner assistent à la première du film The Cured au AMC Dine-In Sunset 5 à West Hollywood.

Elliot Page et sa femme Emma Portner assistent à la première du film The Cured au AMC Dine-In Sunset 5 à West Hollywood, le 20 février 2018

Exclusif - Elliot Page et sa femme Emma Porter se promènent à Los Angeles quelques jours après avoir célébré leur mariage le 5 janvier 2018

10 / 12

Ellen Page et sa compagne Emma Portner sortent de leur hôtel, The Bowery Hotel, à New York. Le 13 septembre 2017