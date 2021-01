Elliot Page divorce : l'acteur transgenre et Emma Portner sont séparés depuis des mois

C'est ainsi que la belle histoire d'amour entre Elliot et Emma prend fin. L'amitié évoquée entre les ex-époux a ressurgi en décembre dernier, suite à l'annonce de la transition du héros du film Juno. Bien que secrètement séparés, Emma Portner avait réagi. "Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. Je demande aussi de la patience et à ce qu'on respecte ma vie privée, mais aussi à ce que vous me rejoignez en tant que fervent supporter des personnes trans chaque jour. L'existence d'Elliot est un cadeau à elle toute seule. Je t'aime si fort", avait écrit la danseuse professionnelle sur Instagram.

Elliot Page a fait son coming out trans le 1er décembre. De nombreuses personnalités, comme Miley Cyrus, Julianne Moore ou la chanteuse Christine and the Queens, et dont les commentaires sont encore visibles aujourd'hui, lui avaient manifesté leur soutien.

Le nom de l'acteur de 33 ans a été modifié dans les crédits de la série Umbrella Academy, disponible sur Netflix. Elliot Page y interprète le rôle de Vanya, une super-héroïne gay. "Depuis que j'ai fait mon coming out, on me demande souvent si je ne risque pas de me voir proposer que des rôles de gays. Ce à quoi je réponds : Est-ce que vous demanderiez à un acteur hétéro si cela le dérange de ne jouer que des mecs hétéros ? C'est lassant de constater que l'on met souvent la communauté LGBT dans des cases", a-t-il récemment déploré dans une interview accordée à Public.