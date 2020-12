Elliot Page (Juno) annonce être transgenre : les mots poignants de son épouse

Le mardi 1er décembre 2020, Elliot Page a annoncé être transgenre. Sur Twitter, l'acteur américain de 33 ans a dévoilé avoir commencé sa transition dans un texte poignant. "Je voudrais vous annoncer que je suis trans, mes pronoms sont lui/il et mon nom est Elliot. Je me sens si chanceux d'écrire ça ici. D'être arrivé à cette étape de ma vie", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, en remerciant ses proches pour leur soutien sans faille, à l'image de son épouse Emma Portner.

Mariés depuis deux ans, les deux âmes soeurs sont infiniment proches. "Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. Je demande aussi de la patience et à ce qu'on respecte ma vie privée, mais aussi à ce que vous me rejoignez en tant que fervent supporter des personnes trans chaque jour. L'existence d'Elliot est un cadeau à elle toute seule. Je t'aime si fort", a écrit Emma Portner, danseuse professionnelle, sur Instagram.

Si on a des raisons de se réjouir pour l'épanouissement personnel d'Elliot Page, l'acteur tient à rappeler que les personnes transgenre restent largement discriminées surtout lorsqu'elles sont racisées. "Je demande de la patience. Ma joie est réelle, mais elle est aussi fragile. La vérité c'est que, malgré le fait que je sois profondément heureux et privilégié, je suis aussi apeuré. J'ai peur de l'invasion dans ma vie privée, de la haine, des "blagues" et de la violence. Pour être clair, je ne veux pas briser un moment joyeux que je célèbre, mais je veux dépeindre un tableau réel. Les chiffres sont effarants. Les discriminations envers les personnes trans sont insidieuses et cruelles, et causent d'horribles conséquences. Seulement en 2020, 40 personnes trans ont été assassinées, dont la majorité était noire et latino", a-t-il développé sur les réseaux sociaux.

Elliot Page, né Ellen Page, et vu dans Umbrella Academy (Netflix) ou encore To Rome with love a également tenu à dénoncer l'administration Trump/Pence pour leurs mesures défavorables aux personnes trans, dans l'accès aux traitements comme l'interdiction pour les trans d'accéder à l'armée américaine. "À toutes les personnes trans abusées, harcelées et violentées chaque jour : je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je pourrai pour changer ce monde", a tendrement conclu Elliot Page.