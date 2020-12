Elliot Page ne veut plus qu'on lui pose cette question : "C'est lassant..."

Elliot Page a rassemblé son courage afin de faire son coming out trans, le 1er décembre dernier. Quelques jours avant, il rencontrait les équipes de Public et se livrait sur l'acceptation de soi. Avant qu'il ne commence sa transition, l'acteur canadien était déjà un porte-parole des droits de la communauté LGBT. Il avait annoncé fièrement ses préférences sexuelles en 2014.

Dans les colonnes de nos confrères, il revient sur de récentes déclarations : "En tant que fille, vous êtes supposées aimer la Belle au bois dormant. Mais qui veut être une princesse quand on peut être le prince charmant ?". Elliot Page estime "dépassée" l'histoire de la princesse en détresse sauvée par un chevalier courageux. "Pourquoi après tout ce ne serait pas le prince qui aurait besoin qu'on lui file un coup de main ? Il faut que les petites filles sachent qu'être féministe, c'est exiger l'égalité", a-t-il développé.

Dans Umbrella Academy (Netflix), Elliot Page interprète le rôle de Vanya, une super-héroïne gay. Un choix qui n'a absolument pas été motivé par sa sexualité. Elle en a d'ailleurs assez qu'on lui pose la question. "Depuis que j'ai fait mon coming out, on me demande souvent si je ne risque pas de me voir proposer que des rôles de gays. Ce à quoi je réponds : Est-ce que vous demanderiez à un acteur hétéro si cela le dérange de ne jouer que des mecs hétéros ? C'est lassant de constater que l'on met souvent la communauté LGBT dans des cases", avait déploré l'acteur de 33 ans.

Après son coming out le 1er décembre 2020, Elliot Page a reçu de très nombreuses réactions positives. Netflix - et tant d'autres médias - avait immédiatement modifié ses crédits afin de ne plus utiliser son dead name. L'acteur oscarisé avait alors exprimé sa "joie réelle, mais fragile", exprimant sa peur face à "la haine, les 'blagues' et la violence" du public. Il avait alors pu compter sur le soutien inconditionnel de son épouse, la danseuse Emma Portner. "Je suis si fière d'Elliot. Les personnes trans, queer et non-binaires sont un cadeau dans ce monde. Je demande de la patience et à ce qu'on respecte ma vie privée, mais aussi à ce que vous me rejoignez en tant que fervent supporter des personnes trans chaque jour. L'existence d'Elliot est un cadeau à elle toute seule. Je t'aime si fort", avait-elle tendrement écrit, quelques heures après le coming out de son conjoint.

Retrouvez l'entretien d'Elliot Page en intégralité dans le dernier numéro de Public.