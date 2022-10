Diaporama : Elsa Bois, Clémence Castel, Rachel Legrain-Trapani...Toutes belles à croquer au Salon du chocolat !

Rachel Legrain-Trapani et Clemence Botino lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Le Meilleur Ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie, Pascal Brunstein pour Oacao et le créateur Nathan Brunstein Modèle porté par Marghe lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Christophe Bertrand et Nicolas Morin pour La Reine Astrid et le studio Invenio Flory Modèle porté par Clémence Castel lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Maëlig Georgelin, chef pâtissier et créateur d'Au Petit Prince et Marie Ferrero-Favoriti, créatrice pour MLF attitude couture Modèle porté par Rachel Legrain-Trapani lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Le Meilleur Ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie, Pascal Brunstein pour Oacao et le créateur Nathan Brunstein Modèle porté par Marghe lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Le Meilleur Ouvrier de FranceDavid Wesmaël pâtissier, glacier, créateur de La Glacerie Paris et directeur de création de la Maison Le Roux et la créatrice Nathalie Descout Modèle porté par Catherine Davydzenka lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Rachel Legrain-Trapani et Clemence Botino lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Christophe Bertrand et Nicolas Morin pour La Reine Astrid et le studio Invenio Flory Modèle porté par Clémence Castel lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Le Meilleur Ouvrier de France David Wesmaël pâtissier, glacier, créateur de La Glacerie Paris et directeur de création de la Maison Le Roux et la créatrice Nathalie Descout Modèle porté par Catherine Davydzenka lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

L'artisan chocolatier-glacier Frédéric Voulot pour Chocolat by Fredet l'atelier de confection Erneste Modèle porté par Elsa Bois lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Clarisse Agbegnenou et la petite Nawal lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Les chocolatiers Jean-Luc Decluzeau et Hervé Traclet et la créatrice Angel Sewing Modèle porté par Coralie Licata lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Christophe Bertrand et Nicolas Morin pour La Reine Astrid et le studio Invenio Flory Modèle porté par Clémence Castel lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

Maëlig Georgelin, chef pâtissier et créateur d'Au Petit Prince et Marie Ferrero-Favoriti, créatrice pour MLF attitude couture Modèle porté par Rachel Legrain-Trapani lors du défilé d'ouverture du salon du chocolat 2022 à Paris porte de Versailles le 27 octobre 2022. © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage © Purepeople BestImage, © Pierre Perusseau / Veeren / Bestimage

23 / 48