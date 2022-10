Elsa Bois, Clémence Castel, Rachel Legrain-Trapani...Toutes belles à croquer au Salon du chocolat !

Les plus gourmands de France attendaient cet événement depuis un an. Le Salon du chocolat de la Porte de Versailles à Paris est enfin de retour ! Fabricants, artisans, cosmétiques et dégustations... Tous se sont réunis autour des multiples stands qui proposent de découvrir le cacao sous toutes ses formes. Car non, le chocolat ne se déguste pas seulement dans un peu de lait ou en confiseries. Il a aussi toute sa place dans le milieu de la mode.

Chaque année, pour l'ouverture de l'événement, est organisé un bal de robes et de tenues en chocolat que mettent en valeur plusieurs célébrités. Cette année, le show a mis le paquet en invitant d'anciennes Miss France à rejoindre le casting : c'est donc en famille que Rachel Legrain-Trapani a débarqué. La belle brune a dû laisser le temps de quelques minutes ses enfants, Gianni, 8 ans et Andrea, 2 ans, à son chéri Valentin Léonard pour se parer d'une magnifique robe blanche et défiler sous les yeux du public. Clémence Botino s'est elle aussi prêtée au jeu. La belle Guadeloupéenne a défilé au côté de Terence Telle dans un magnifique costume indien qui en a mis plein la vue (et les papilles) à tout le monde !

Clémence Castel, aventurière de Koh-Lanta et candidate éliminée de la saison de Danse avec les stars actuellement en diffusion sur TF1, était présente sur le podium. En robe longue et bleue, la maman de Louis, 12 ans et Marin, 8 ans, rayonnait. La présence de sa compagne Marie, avec qui elle s'est pacsée il y a un peu plus d'un an, n'y était sûrement pas pour rien. Cette dernière était sa première fan dans le public et a pris la pose à ses côtés pour lui donner un maximum de force avant le début du show. Catherine Davydzenka (star de la série Ici tout commence) a fait le déplacement avec sa soeur Anastasia, tout comme la présentatrice Anaïs Grangerac, Gabriella Papadakis, Tatiana Golovin, Clarisse Agbégnénou, Maïa Mazaurette, Coralie Licata ainsi qu'une autre professionnelle de Danse avec les stars, Elsa Bois. Du beau monde qui a, à coup sûr, fait fondre le public.