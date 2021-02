Diaporama Emily Ratajkowski enceinte : nue, elle répond aux rumeurs sur sa grossesse

Emily Ratajkowski (enceinte) se promène dans les rues de New York, après un rendez-vous de contrôle chez un médecin.

Exclusif - Emily Ratajkowski, enceinte, et son mari Sebastian Beard McClard sortent se promener avec leur chien Colombo à Manhattan, New York le 27 janvier 2021.

Exclusif - Emily Ratajkowski et son mari Sebastian Bear-McClard sont photographiés en train de promener leur chien, Colombo à New York le 9 juillet 2020. Ils portent des masques pour se protéger de l'épidémie de Coronavirus (COVID-19).

Exclusif - Emily Ratajkowski, enceinte, et son mari Sebastian Beard McClard sortent se promener avec leur chien Colombo à Manhattan, New York le 27 janvier 2021.

6 / 15

Emily Ratajkowski enceinte et son mari Sebastian Bear-McClard promènent leur chien Colombo dans les rues de New York, le 10 janvier 2021. Emily porte des bottes serpent (python), un jean et un bonnet.