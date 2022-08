Diaporama : Enzo Tomasini : L'enfant star de "Babysitting" a bien changé !

1 / 14 Enzo Tomasini : L'enfant star de "Babysitting" a bien changé !

2 / 14 Enzo Tomasini à l'avant-première du film "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France. © Coadic Guirec/Bestimage





3 / 14 Enzo Tomasini sur Instagram.

4 / 14 Enzo Tomasini à l'avant-première du film "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon" au cinéma Le Grand Rex à Paris, France, le 1er février 2019. © Coadic Guirec/Bestimage





5 / 14 Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Enzo Tomasini, Nicolas Benamou et Alice David - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.





6 / 14 L'equipe du film Babysitting : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Enzo Tomasini, Nicolas Benamou et Julien Arruti - Reebok s'installe sur le bateau de la Villa Schweppes pour les 25 ans de la chaussure Pump. Cannes, le 17 mai 2014

7 / 14 Philippe Lacheau, Nicolas Benamou, Clotilde Courau (habillée en Elie Saab), Enzo Tomasini, Julien Arruti et Tarek Boudali - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.





8 / 14 Enzo Tomasini - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.





9 / 14 Julien Arruti, Charlotte Gabris, Enzo Tomasini, David Marsais, Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat - Photocall du Film "Babysitting" de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou au 17e Festival International du Film de Comedie de l'Alpe d'Huez, Alpe d'Huez le 17 Janvier 2014.

10 / 14 Tarek Boudali, Julien Arruti, Enzo Tomasini, David Marsais, Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat - Photocall du Film "Babysitting" de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou au 17e Festival International du Film de Comedie de l'Alpe d'Huez, Alpe d'Huez le 17 Janvier 2014.

11 / 14 Enzo Tomasini et Philippe Lacheau - Presentation du film "Babysitting" lors du 17eme Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier 2014.

12 / 14 Gerard Jugnot, Enzo Tomasini, Nicolas Benamou - Presentation du film "Babysitting" lors du 17eme Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, le 16 janvier 2014.

13 / 14 Enzo Tomasini - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.