Diaporama : Estelle Denis crée un gros malaise en direct : ses propos sur le "peignoir" de Lionel Messi au Qatar ne passent pas

Exclusif - Estelle Denis - Soirée "Just an Illusion" au musée de l'Illusion à Paris le 8 juin 2022. Vous allez rétrécir, marcher au plafond ou flotter dans l'espace.... Une expérience inédite dans un monde où tout est possible. Hier soir, S. Sisley et son équipe de l'agence Sandra and Co réunissaient le tout Paris pour un moment fascinant au coeur du musée des illusions ou tous vos sens sont chamboulés. Une soirée sous le signe du rêve et de l'utopie, pour célébrer cet évènement. Au Musée de l'Illusion, on y vient pour s'amuser, découvrir et surtout laisser grandir en nous cette envie d'être émerveillé.