Diaporama Evelyne Dhéliat : Cancer du sein, perruque, elle fait le point sur son état de santé

Evelyne Dhéliat sur le plateau de l'émission "C à Vous", sur France 5.

Evelyne Dhéliat et Line Renaud - Soirée de lancement du Sidaction 2016 au Musée du Quai Branly à Paris le 7 mars 2016. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

10 / 13

Hubert Reeves et Evelyne Dhéliat - Inauguration du 13e Forum International de la Météo et du Climat à l'Hôtel de Ville de Paris, le 27 mai 2016. © Christophe Aubert via Bestimage