Evelyne Dhéliat : Cancer du sein, perruque, elle fait le point sur son état de santé

Elle est l'une des figures les plus emblématiques de la météo française. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps, à la télévision, depuis près de trois décennies. Alors forcément, quand elle s'est éloignée de l'antenne en 2012 de façon prolongée, pour raisons de santé, Evelyne Dhéliat a semé la panique dans les chaumières. Jusqu'à ce qu'elle retrouve enfin les spectateurs, sans un mot, sans explication. "C'est personnel, je veux dire, je n'avais pas besoin d'étaler mes problèmes, a-t-elle rappelé àAnne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C à Vous, le 15 octobre 2021. Chacun a ses problèmes. Et ça suffit pour chacun, je crois."

C'est vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts, qui repoussaient

Quand elle a retrouvé les plateaux de tournage, Evelyne Dhéliat était d'abord munie d'un accessoire, pour cacher cette bataille contre le cancer du sein qu'elle menait : un postiche qui, avec le temps, a disparu des écrans. "C'est vrai que j'ai eu cette perruque et c'est vrai qu'à un moment donné on m'a retrouvée avec les cheveux courts, qui repoussaient, rappelle la présentatrice de 73 ans. Et certaines personnes m'ont dit : 'Ca nous a fait du bien, vous êtes repartie dans la vie, vous retravaillez, on vous voit, on a vu cette évolution et le retour à la vie normale.' L'épreuve nous renforce, on est obligé d'aller de l'avant sinon ça ne va pas. Il ne faut pas lâcher prise dans la vie."

Aujourd'hui, Evelyne Dhéliat parle sans fard de cette étape difficile de son existence. Elle est tirée d'affaire mais préfère rester très prudente. Elle a d'ailleurs survécu à un autre drame puisque son époux, Philippe Maraninchi, est mort en avril 2017. Le couple était marié depuis cinquante-un ans et s'était aimé d'un amour sans tâche. Reste, à l'animatrice, le bonheur de voir grandir le reste de la famille : leur fille Olivia - que nous ne sommes pas prêts de retrouver devant une carte de France - et les deux petits-enfants de 17 et 13 ans qu'elle leur a offert. Après la pluie vient le beau temps...