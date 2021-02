Evelyne Dheliat : Son clan sur ses traces à la télé ? Confidences sur sa fille et ses petits-fils

Contrairement à son confrère Jean-Pierre Pernaut qui voulait prendre du recul avec la télévision, la célèbre et populaire présentatrice météo de TF1, Evelyne Dhéliat, ne compte pas partir tant qu'on ne le pousse pas vers la sortie. Interrogée par Télé Star, elle a évoqué sa carrière, laquelle suscite de l'intérêt pour les siens.

Questionnée sur sa fille Olivia, laquelle cultive la discrétion et ne semble pas du tout intéressée à l'idée d'être devant les caméras, Evelyne Dhéliat a alors répondu : "Il est possible que ça ait sauté une génération. Mes petits-fils sont très intéressés par mon métier. Ils se sont familiarisés avec le fond vert et les coulisses." Mais ce n'est pas pour autant que les deux garçons de 13 et 17 ans semblent vouloir eux aussi annoncer les températures à Aurillac, expliquer les tempêtes ou les vagues de chaleur. Cependant, l'audiovisuel et l'image les attirent. "Il y en a un qui est plus intéressé par le graphisme, l'autre par le studio", a précisé leur célèbre grand-mère.

Pour l'heure, Evelyne Dhéliat n'a pas besoin de former la relève, car elle est très bien à son poste. "Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis très heureuse dans ce que je fais et je n'ai pas prévu de quitter l'antenne (...) Mais ça ne dépend pas que de moi, bien sûr. Ça dépend aussi de la direction et des téléspectateurs", a-t-elle affirmé. Si elle venait à devoir abandonner ses cartes de France, Evelyne Dhéliat aurait du temps libre pour d'autres projets. Pourquoi pas participer à Danse avec les stars ? De son propre aveu, on lui a déjà proposé de fouler le parquet de TF1 mais elle n'a jamais pu se le permettre en raison d'un problème de planning. Il faut dire qu'elle est avant tout responsable du service météo de TF1 et LCI. L'antenne ne représente qu'une toute petite partie de son travail.

