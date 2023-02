Diaporama : Fabrice Luchini, son obsession maladive pour les femmes est allée très loin : "J'allais mal..."

13 / 14

Exclusif - Fabrice Luchini et Emmanuelle Garassino - 33ème « Nuit des Molières » aux Folies Bergère à Paris le 30 Mai 2022. Bertrand Rindoff / Bestimage Exclusive - No web en Suisse / Belgique 33rd Molieres ceremony at Folies Bergeres on May 30, 2022 in Paris, France. © BestImage