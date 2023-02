Fabrice Luchini, son obsession maladive pour les femmes est allée très loin : "J'allais mal..."

Sa réputation n'est plus à faire. S'il est en couple avec Emmanuelle Garassino depuis 2018, et qu'il lui a même passé la bague au doigt, Fabrice Luchini reste extrêmement discret à propos de sa vie privée. Quand il s'agit d'évoquer son rapport avec la gent féminine, en revanche, le comédien est intarissable. Il le dit, l'affirme et l'assume : "Les femme ont été une obsession maladive pendant quarante ou cinquante ans". Dans des images d'archives diffusées dans l'émission C à Vous, le lundi 13 février 2023, l'acteur buttait pourtant en touche en décrivant son rapport à la séduction.

Je croisais Philippe Bouvard dans les lieux...

Questionné sur ses capacités à draguer en 1978, lors du Festival de Cannes, Fabrice Luchini assurait qu'il était amateur dans le domaine. "Il y en a qui ont de la chance, c'est formidable, c'est ce qui s'appelle les gens qui ont du charme", expliquait-il. Depuis, le comédien a rattrapé son retard. Il a obtenu des rôles marquants dans des films de type Emmanuelle 4, dans lequel il incarnait Oswaldo le magicien, et il le confirme une nouvelle fois... il a pas mal roulé sa bosse. "Je croisais Philippe Bouvard dans les lieux... J'ai été très loin moi, a-t-il révélé. J'allais mal en sortant du théâtre, je trouvais ça plus cohérent de ne pas faire de la drague sur ta clientèle. Un jour, une dame m'a dit :'Tu es assez remarquable parce que tu ne profites pas.'"

Fabrice Luchini, obsédé par les dessous féminins

Fabrice Luchini passait dans l'émission C à Vous, le 13 février 2023, pour assurer la promotion du film Un homme heureux, une comédie éducative sur la transidentité dans laquelle il donne la réplique à Catherine Frot. Décidément, l'acteur est à son aise dans l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine. Quelques années plus tôt, c'est dans ce même programme qu'il racontait avoir été "obsédé par les dessous féminins pendant des années". "Le grand bonheur pour moi, c'est d'avoir beaucoup de femmes dans le théâtre qui viennent écouter, révélait-il. Parce que ce ne sont jamais les hommes qui achètent".