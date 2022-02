Diaporama Fanny Agostini : Qui est son mari Henri Landes, avec qui elle a quitté Paris ?

Exclusif - Fanny Agostini (maîtresse de cérémonie) et son mari Henri Landes - Soirée "The Nature Gala - Fondation GoodPlanet" au Pavillon Ledoyen à Paris

Jean-Jacques Bourdin - Conférence de presse de rentrée 2019-2020 de RMC, RMC Sport et BFM TV à Altice Campus à Paris le 28 août 2019

Fanny Agostini et Henri Landes auteurs de "faites le plein de nature" - Salon du Livre 2019 à la Porte de Versailles à Paris du 15 au 18 mars 2019.

5 / 13

Fanny Agostini (Journaliste Marraine du 16e Forum International de la Météo et du Climat) et son mari Henri Landes - 16 ème Forum International de la météo et du climat sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris le 25 Mai 2019