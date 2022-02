Fanny Agostini : Qui est son mari Henri Landes, avec qui elle a quitté Paris ?

Fanny Agostini, son nom fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle s'est entretenue avec Mediapart pour un article publié ce 14 février 2022. Il révèle qu'elle est la femme qui a accusé Jean-Jacques Bourdin de "tentative d'agression sexuelle" en janvier dernier, pour des faits qui remontent à 2013 alors qu'elle avait 24 ans. La journaliste et ex-animatrice de Thalassa a décidé de franchir le pas après une longue réflexion et après avoir observé avec effarement l'interview de la star de RMC et BFMTV de Nicolas Hulot, alors que l'ancien ministre de l'Ecologie anticipait un dossier sur des accusations de violences sexuelles. Dans cette démarche compliquée qu'elle a faite, la trentenaire peut compter sur le soutien de son époux, Henri Landes.

Depuis 2015, Fanny Agostini est sous le charme d'Henri Landes, un Franco-Américain, ancien tennisman et ex-conseiller environnement du président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone. Comme lui, elle se passionne pour la question de l'écologie, elle dans les émissions qu'elle mène, lui qui a donné des cours sur le développement durable à Sciences Po Paris. Les amoureux se sont mariés le 9 juin 2018 à La Bourboule dans Le Puy-de-Dôme. Moins de deux ans après, est né leur enfant, un garçon nommé Darwin.

Avant la naissance de leur bébé, le couple avait pris une décision forte, en accord avec leur position environnementale. Dix mois après leur mariage, Fanny Agostini et Henri Landes ont décidé de quitter Paris afin de se reconnecter avec la nature en Auvergne. Dans France Dimanche, elle expliquait leur décision : "Henri a travaillé sur les questions environnementales en tant qu'enseignant à Sciences-Po et ancien directeur de la fondation GoodPlant ; et moi, bien avant la télévision, mon fil conducteur a toujours été la protection de la nature." Son bien-aimé validait son propos : "On ne se serait pas lancé l'un sans l'autre. (...) Ce projet, je le réalise avec la femme de ma vie ! Ce n'est pas toujours facile de lier amour et travail, mais là, c'est une évidence."

Les amoureux ont ainsi lancé un ambitieux projet de s'installer dans une ferme à Boisset en Auvergne et de créer également un fonds de dotation à but non lucratif, "LanDestini", visant à relier l'homme à la nature. Mais pas question de fermer complètement la porte à Paris, précisait l'animatrice : "Notre résidence principale sera en Auvergne, et la secondaire, un tout petit pied-à-terre à Paris. Cette idée me plaît beaucoup." Très enthousiaste, son mari, coauteur du livre Déni climatique sorti en 2015, ajoute : "Dans notre ferme, il y aura une partie pédagogique où l'on accueillera des groupes scolaires et des adultes qui souhaitent se sensibiliser à la permaculture, être en contact avec l'animal et la nature." Un beau projet qu'ils mènent à 2 et bientôt à 3, souhaitant impliquer leur petit aux valeurs écologiques. Loin de Paris, ils peuvent aussi observer avec plus de recul le tumulte des récentes déclarations graves de Fanny Agostini sur Jean-Jacques Bourdin. Ce dernier reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture de l'enquête.