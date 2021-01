Fanny Agostini maman d'un petit Darwin : elle s'explique sur ce prénom très original

Il y a déjà huit mois, Fanny Agostini est devenue maman pour la première fois d'un petit garçon prénommé Darwin, né de ses amours avec son mari Henri Landes. Un prénom original soigneusement pensé par ses parents.

En effet, les amoureux très engagés qui ne manquent jamais de livrer de bons conseils pour respecter l'environnement, ont voulu transmettre leurs convictions à leur fils. Car le Darwin le plus connu et ses travaux sur l'évolution des espèces vivantes semblent être une véritable inspiration pour Fanny et Henri. "En effet, Charles Darwin avait compris que les espèces qui perdurent ne sont pas les plus intelligentes, mais celles qui sont capables de s'adapter. Saurons-nous faire évoluer nos modes de vie pour habiter une planète vivante dans les prochaines décennies ? J'y crois et ce petit garçon y aura sa part", espère l'ex-animatrice de Thalassa - qui a d'ailleurs rendu hommage au regretté Georges Pernoud - dans les pages de Télé 7 jours.

Le jeune Darwin aura en tout cas l'occasion de grandir dans les meilleurs conditions étant donné que cela fait plus d'un an que Fanny Agostini et son époux ont quitté Paris pour s'installer dans une ferme en Auvergne. Un endroit idéal pour réaliser leur projet ambitieux par le biais de leur association non lucrative "LanDestini". "Dans notre ferme, il y aura une partie pédagogique où l'on accueillera des groupes scolaires et des adultes qui souhaitent se sensibiliser à la permaculture, être en contact avec l'animal et la nature", détaillait le couple sur BFMTV en 2019.

Dans cette idée de "sensibiliser" donc, il était inenvisageable pour les amoureux de ne pas avoir d'enfants. "On souhaite être dans cette transmission, et ne surtout pas se priver d'avoir des enfants sous prétexte qu'une poignée d'hommes, qui pilote l'industrie, n'a pas compris quel était le sens de l'Histoire", avait expliqué Fanny Agostini. Une façon de penser qui fait écho à celle d'une autre personnalité engagée, à savoir Lucie Lucas. La journaliste et la comédienne s'étaient d'ailleurs récemment réunies lors d'un numéro de En terre ferme, émission diffusée sur Ushuaïa TV.