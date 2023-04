Diaporama : Florent Pagny : Teint gris-vert, nausées, douleurs... les effets secondaires "très chiants" de son traitement contre le cancer

Florent Pagny raconte sa bataille contre le cancer dans un livre intitulé "Pagny par Florent". Capture d'écran du reportage "Florent Pagny, mon combat" diffusé sur TF1 lors de l'émission Sept à huit. © Captures ecran TF1 via Bestimage © BestImage, Capture TV TF1 via Bestimage

4 / 13