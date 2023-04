Florent Pagny : Teint gris-vert, nausées, douleurs... les effets secondaires "très chiants" de son traitement contre le cancer

Florent Pagny revient sur sa récente bataille contre le cancer dans un livre intitulé Pagny par Florent, qui sort aux éditions Fayard le 5 avril 2023. Le chanteur avait évoqué son état de santé pour la première fois sur les réseaux sociaux en janvier 2022. Médiatiquement parlant, il a continué à faire quelques apparitions, notamment dans l'émission The Voice... mais c'est en toute discrétion que l'artiste a vaincu son mal.

Dans quelques extraits de l'autobiographie de Florent Pagny, dévoilés par le Journal du dimanche, on apprend notamment que son traitement a été difficile à supporter. "La tumeur était particulièrement virulente et se développait à une vitesse à laquelle je préférais ne pas penser", explique le papa d'Inca et Aël. C'est pourquoi il a annulé les dates de sa tournée musicale afin de pouvoir subir plusieurs séances de chimiothérapie. Malgré cela, et en voyant que les prémices de ce long chemin se déroulaient pour l'heure sans embûche, il a décidé de poursuivre un temps les tournages sur TF1.

Je me suis vite retrouvé gris-vert

C'est ainsi qu'on l'a vu apparaître, à la télévision, sans cheveux lors des Cross Battles de l'émission The Voice. Puis Florent Pagny est entré dans le dur du protocole médical, "avec des doses lourdes, pour pilonner la tumeur et ne lui laisser aucune chance". "Je me suis vite retrouvé gris-vert, sans plus un poil sur le visage, se souvient-il. Bien sûr, je ressentais les effets secondaires des thérapies, la chimio tous les vingt et un jours et la radiothérapie dont je subissais les rayons chaque après-midi entre les séances de chimio. C'est vrai que les effets secondaires étaient difficiles à supporter. Nausées non-stop, et ton oesophage qui devient si sensible que tu souffres le long du trajet de chaque aliment. C'est très chiant, affirmons-le, mais pas insurmontable."

Le protocole a fini par fonctionner. Et c'est une chance, car Florent Pagny n'avait "pas de plan B". Soutenu par sa compagne Azucena Caamaño, il a subi une ultime séance de chimiothérapie après la finale de The Voice. S'il est aujourd'hui en rémission, l'artiste de 61 ans a annoncé, le 5 mars 2023 dans Sept à huit sur TF1, une possible rechute de son cancer après une apparition de ganglions suspects.



