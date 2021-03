Diaporama Frankie Muniz (Malcolm) papa : son épouse Paige Muniz a accouché

Frankie Muniz et son bébé, le 24 mars 2021.

Frankie Muniz et son épouse Paige attendent leur premier enfant.

Frankie Muniz et son épouse Paige Muniz, enceinte, ont révélé le sexe de leur bébé. Octobre 2020.

Frankie Muniz et sa femme Paige Price à Las Vegas, le 25 avril 2019.

Frankie Muniz et sa compagne Paige Price à la soirée 'One's to Watch' à NeueHouse à Hollywood.