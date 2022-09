Diaporama : Funérailles d'Elizabeth II : La princesse Charlotte a craqué, moment poignant en photos

22 / 29

Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Le prince George de Galles, La princesse Charlotte de Galles, Meghan Markle, duchesse de Sussex - Service funéraire à l'Abbaye de Westminster pour les funérailles d'Etat de la reine Elizabeth II d'Angleterre. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby (chef spirituel de l'Eglise anglicane) au côté du doyen de Westminster David Hoyle. Londres, le 19 septembre 2022. © Phil Noble / PA via Bestimage

Prince George, Princess Charlotte, the Princess of Wales, and the Duchess of Sussex during the State Funeral of Queen Elizabeth II, held at Westminster Abbey, London. Picture date: Monday September 19, 2022.