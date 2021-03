Diaporama Gérald Darmanin accusé de viol : confrontation de neuf heures avec son accusatrice, une première

L'ancien président Nicolas Sarkozy, Richard Ferrand et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur durant la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, devant la statue La Parole portée aux Invalides, Paris, France, le 11 mars 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Christian Estrosi et Didier Lallement durant la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, devant la statue La Parole portée aux Invalides, Paris, France, le 11 mars 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

9 / 16

Le Premier ministre, Jean Castex et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin accompagné de Olivier Dassault, député de l'Oise rencontrent les forces de sécurité intérieures du département de l'Oise qui assurent la sécurité du quotidien, et luttent contre les violences urbaines ainsi que les trafics de stupéfiants au centre de supervision départemental et du commissariat de Beauvais, France, le 5 mars 2021. © Stéphane Lemouton/Bestimage