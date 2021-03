Diaporama Gérard Depardieu : Sa villa White Cloud de Belgique vendue au rabais, une grosse perte financière

7 / 11

Gerard Depardieu organise une pendaison de cremaillere dans sa propriete de Nechin en Belgique, " La Villa White Cloud ". Il a ete honore citoyen d'honneur d'Estaimpuis par le maire du Village Daniel Senesael et a ete intronise par la confrerie des Satcheux qui lui a offert un harnais de cuir. Gerard a d'ailleurs montre sa nouvelle acquisition, une Ford Panel de 1950, decoree avec l'etoile Russe. 24/08/2013

Gerard Depardieu made honorary citizen of the city of Estaimpuis by the Mayor Daniel Senesael . Later he will give a house warming party in his villa White Cloud in Nechin for some happy few. He also received as a present a leather harness belt from the Confrerie de Satcheux