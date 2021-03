Gérard Depardieu : Sa villa White Cloud de Belgique vendue au rabais, une grosse perte financière

En 2012, Gérard Depardieu annonce son installation à Néchin, en Belgique, avec l'intention de devenir résident fiscal belge. Il s'offre une villa dite White Cloud, est accueilli chaleureusement par le maire de la ville et les habitants puis, il poursuit sa vie de citoyen du monde. L'acteur, qui vit entre la France et la Russie - pays dont il a un passeport - a enfin réussi à vendre sa demeure... à perte !

Mise sur le marché en 2017 pour 1,2 million d'euros, la maison de Gérard Depardieu n'avait pas trouvé preneur. Le mythique acteur aujourd'hui âgé de 72 ans avait alors baissé le prix une première fois en 2019 à 800 000 euros. Là encore, personne ne semblait vouloir investir autant pour la lui racheter. Finalement, c'est en 2021 que le héros des films Tais-toi, Les Valseuses, La chèvre ou encore Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre aura réussi à s'en débarrasser définitivement. Comme le rapporte Nord Eclair, sa maison aurait été bradée aux alentours de 500 000 euros.

En réalité, Gérard Depardieu n'a quasiment jamais vécu dans cette maison belge "laissant ses affaires entre les mains de gérants chargés de rendre le lieu, transformé en une très chic maison d'hôtes, rentable", précise La Voix du Nord. Les touristes de passage pouvaient louer une des cinq chambres de cette maison de maître de 350 m², datant des années 1920 et ayant été rénovée dans les années 2000, pour 145 euros la nuit. Mais cette période faste n'a pas duré et la villa est devenue "un gouffre financier". Par la suite, Gérard Depardieu en avait fait le siège social de ses diverses sociétés. Mais vendue à perte, l'acteur n'a donc aujourd'hui plus à s'y soucier.

Gérard Depardieu, dont le patrimoine gigantesque comprend notamment des vignes, une résidence en Anjou ou encore un hôtel particulier à Paris, a récemment refait parler de lui pour une autre raison : la relance d'une enquête pour viol par une jeune femme. Le comédien nie catégoriquement les faits reprochés et se dit serein face à la justice.