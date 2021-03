Diaporama Grammy Awards 2021 : Beyoncé favorite, The Weeknd boycotté ? La liste des nommés

Grammy Awards 2021 : Beyoncé favorite, The Weeknd boycotté ? La liste des nommés

Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Alicia Keys, Michelle Obama et Jennifer Lopez - L'ancienne Première Dame des Etats-Unis Michelle Obama fait une apparition surprise sur la scène de la 61ème soirée annuelle des GRAMMY Awards à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 10 février 2019.

4 / 13

The Weeknd est maquillé avec un nez cassé et sanglant à New York le 27 aout 2020.