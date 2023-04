Diaporama : Guillaume et Stéphanie du Luxembourg : le visage de leur nouveau-né, le prince François, enfin révélé !

Guillaume et Stéphanie du Luxembourg : le visage de leur nouveau-né, le prince François, enfin révélé !

C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre du côté du Gibraltar du Nord. La comtesse Stéphanie de Lannoy, grande-duchesse héritière de Luxembourg et le nouveau-né le prince François à la sortie de la Maternité Grande-Duchesse Charlotte du Luxembourg. © BestImage

3 / 11