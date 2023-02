Diaporama : Harry et Meghan bientôt milliardaires ? "Prêts à tout" pour le devenir, ils s'organisent et recrutent !

1 / 23 Harry et Meghan bientôt milliardaires ? "Prêts à tout" pour le devenir, ils s'organisent et recrutent !

2 / 23 Le prince Harry et sa femme Meghan Markle seraient bientôt milliardaires. Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

3 / 23 Alors qu'ils s'étaient plaints de la perte de leur rente, ils ont vendu beaucoup de projets très coûteux. Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Netflix / Backgrid UK / Bestimage

4 / 23 Les mémoires du prince leur auraient rapporté plus de 20 millions de dollars. Le prince Harry et Meghan Markle - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres le 14 septembre 2022. © Photoshot / Panoramic / Bestimage © BestImage, Photoshot/Panoramic/Bestimage

5 / 23 Ils ont donc engagé quelqu'un pour gérer leur fortune. Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle, duchesse de Sussex - - Sortie - Procession cérémonielle du cercueil de la reine Elisabeth II du palais de Buckingham à Westminster Hall à Londres, où les Britanniques et les touristes du monde entier pourront lui rendre hommage jusqu'à ses obsèques prévues le 19 septembre 2022. Le 14 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 3 juin 2022 © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

8 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres le 3 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

9 / 23 Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex - Les membres de la famille royale et les invités lors de la messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, dans le cadre du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Londres, le 3 juin 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 23 Bande-annonce de l'interview du prince Harry, duc de Sussex, par Anderson Cooper pour l'émission "60 Minuts" qui sera diffusée le 8 janvier 2023, deux jours avant la sortie de l'autobiographie du prince "Spare" ("Le Suppléant"). L'interview a été réalisée dans une demeure proche de celle du prince Harry en Californie. Le 4 janvier 2023. © BestImage, JLPPA / Bestimage

11 / 23 Meghan et le prince Harry déménagent de Frogmore Cottage pour la Californie dans le documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

12 / 23 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

13 / 23 Le documentaire Netflix "Harry & Meghan" révèle le moment où le prince Harry partage un texte de William avec sa femme Meghan après les retombées de leur interview à Oprah. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

14 / 23 Meghan Markle, duchesse de Sussex, fond en larmes en évoquant les menaces de mort sur les réseaux sociaux dans le documentaire "Harry & Meghan" (Netflix). Los Angeles. Le 15 décembre 2022. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

15 / 23 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Netflix / Backgrid UK / Bestimage

16 / 23 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

17 / 23 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

18 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle - Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

19 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle auraient fait l'objet d'une campagne de dénigrement par la presse britannique d'après le documentaire sur Netflix. Les témoignages de Jenny Afia, associée du cabinet d'avocats londonien Schillings qui représente le couple, de Lucy Fraser, une amie de Meghan, apportent un éclairage nouveau. Le 15 décembre 2022. © BestImage, JLPPA / Bestimage

20 / 23 Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Netflix / Backgrid UK / Bestimage

21 / 23 Exclusif - Vues aériennes de la villa qui a servi au tournage du documentaire Netflix "Harry & Meghan" à Los Angeles, le 11 décembre 2022. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

22 / 23 Le prince Harry et Meghan Markle - Images du documentaire Netflix "Harry & Meghan". La série comporte six parties et couvre la relation du couple depuis leurs premières fréquentations jusqu'à leur décision de prendre du recul en tant que membres actifs de la famille royale britannique et leurs activités ultérieures. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage