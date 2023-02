Harry et Meghan bientôt milliardaires ? "Prêts à tout" pour le devenir, ils s'organisent et recrutent !

Lorsqu'il a fait le choix de partir aux Etats-Unis, c'est l'un des points qui a été le plus discuté entre le prince Harry et sa famille : la disparition de sa rente mensuelle, que touchent les membres seniors du clan royal et à laquelle il était donc obligé de renoncer. Un choix qui ne l'a pas laissé sur la paille, notamment parce que celui-ci possédait plusieurs millions de livres d'héritage de sa mère, Lady Diana, mais qui l'avait quelque peu énervé et dont il avait parlé, frustré dans l'interview d'Oprah Winfrey.

Mais depuis, on peut dire qu'il a trouvé plusieurs moyens de rebondir : le jeune homme a notamment vendu plus de 20 millions de dollars le livre sur sa vie, Spare (Le Suppléant, en VF) qui se vend comme des petits pains. Et il se dit qu'il aurait touché plus de 100 millions de dollars pour la série documentaire sur Netflix, dans laquelle lui et Meghan Markle racontaient leur vie et partageaient des images de leur quotidien !

Une énorme somme, combinée à leurs podcasts et autres engagements très lucratifs, qui aurait très rapidement fait grimper leur compte en banque. A tel point qu'ils ne sauraient plus comment gérer ! Visant "le statut de milliardaire", pour lequel ils seraient "prêts à tout" selon un de leurs proches au Mirror, ils auraient donc embauché Adam Lilling, grand négociateur du show-biz, qui saura exactement quoi faire de ces "centaines de millions de dollars à leur disposition".

Que faire de tout cet argent ?

Un proche décidément bavard, qui aurait égalent expliqué : "Leurs économies dépassent leurs rêves les plus fous. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent quoi en faire - c'est pourquoi ils ont engagé quelqu'un pour les aider". Mais alors quels seront leurs prochains projets ? Pour le moment, ils n'en ont pas encore parlé, sans doute plus concentrés sur une lourde décision : leur éventuelle présence au couronnement du roi Charles III, auquel ils sont invités mais pour lequel ils voudraient des excuses de la famille royale.

Et si certains pensaient qu'ils profiteraient de tout cet argent pour déménager et quitter leur magnifique manoir du quartier de Montecito, leurs voisins ne doutent pas qu'ils vont y rester encore un peu : "Je pense que la famille restera aux États-Unis dans un avenir proche. Malgré les histoires de déménagement à Hope Ranch, je pense qu'ils resteront à Montecito. Ils semblent très heureux ici et ont une belle propriété", avait confié Richard Mineards, journaliste pour le Montecito journal à nos confrères de Gala l'an dernier.