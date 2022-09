Diaporama : Harry Roselmack en charmante compagnie face à Flora Coquerel et Constance Jablonski enceinte

Harry Roselmack en charmante compagnie face à Flora Coquerel et Constance Jablonski enceinte

Exclusif - Harry Roselmack et Jade Chantelle - Le tout Paris s'est réuni au II Carparccio pour fêter le premier anniversaire du restaurant nouvellement étoilé de l'hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris le 19 septembre 2022. © Rachid Bellak/Bestimage

Exclusif - Flora Coquerel (Miss France 2014), Hannah Romao (Co-fondatrice and Directrice Générale chez The Lyfe influence) - Le tout Paris s'est réuni au II Carparccio pour fêter le premier anniversaire du restaurant nouvellement étoilé de l'hôtel Le Royal Monceau Raffles Paris le 19 septembre 2022. © Rachid Bellak/Bestimage

