Harry Roselmack en charmante compagnie face à Flora Coquerel et Constance Jablonski enceinte

Lundi soir, le Royal Monceau Raffles était l'endroit où il fallait être pour les people. Le palace parisien et son manager Nicolas De Gols ont accueilli un panel de personnalités afin de célébrer le premier anniversaire du restaurant gastronomique italien Il Carpaccio, lequel vient en plus de recevoir cette année sa première étoile Michelin.

Harry Roselmack a notamment décidé d'y faire un saut. Sur place, le journaliste séparé dans le secret depuis 2017 de Chrislaine, sa femme et mère de ses trois enfants (Omaya, née en 2007, Yanaël, née en 2008 et Leroy, arrivé en 2010) y a retrouvé une charmante jeune femme appelée Jade Chantelle et âgée de 23 ans. Cette dernière risque bien de se faire un nom très vite en tant que chanteuse, comédienne, musicienne, mannequin mais aussi styliste. Le duo a volontiers pris la pose avec complicité devant les photographes présents à l'événement. Si Harry Roselmack a opté pour un total look noir décontracté avec une casquette vissée sur la tête, la belle Jade a de son côté sorti le grand jeu dans une robe noire ultra courte qui découvrait ses épaules. (Voir notre diaporama).

Flora Coquerel a également fait une apparition remarquée dans une robe longue taupe, laquelle épousait parfaitement sa silhouette de reine de beauté (elle a été élue Miss France 2014). Une tenue assortie à un trench en cuir de la même couleur. Non loin de Flora se trouvait le mannequin Constance Jablonski, actuellement enceinte de son premier enfant. Un heureux événement qu'elle attend avec le champion du monde de BMX Matthias Dandois.



En outre, sont venus se régaler les papilles et participer aux mondanités : les rappeurs Damso et Mokobé, l'athlète français de muay-thaï et de kick-boxing Cyril Benzaquen, la comédienne Claudia Tagbo, les influenceuses Hannah Romao et Nephtys Laurent, le styliste Antoine Schmidt, les directeurs généraux de la marque Clarins Henri du Masle et Olivier Courtin-Clarins mais aussi l'humoriste Roman Frayssinet.