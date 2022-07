Harry Roselmack séparé de sa femme Chrislaine : il sort du silence et livre une révélation de taille

Entre Harry Roselmack et sa femme Chrislaine, c'est officiel fini. Samedi 2 juillet 2022, le couple très discret a fait part de sa rupture sur les réseaux sociaux.

Dans un premier temps, c'est Chrislaine qui s'est saisie de son compte Instagram pour y publier un message dans sa story. "01/09/2021 une date qui a marqué ma vie. J'ai cette chance d'avoir rencontré l'amour, de créer ma famille, de vivre de très belles choses. Mais dans la vie, la part de l'imprévu y trouve sa place. J'ai longtemps réfléchi à la manière d'aborder le sujet ou même à la façon dont je serai capable de trouver les mots pour annoncer une telle nouvelle", écrivait-la comédienne, tout en voulant se souvenir des "belles années" passées auprès d'Harry Roselmack. De leur mariage célébré en 2001 sont nés trois enfants : deux filles, Omaya née en 2007 et Yanaël née en 2008, et un garçon Leroy né en 2010. "J'ai vécu de très belles années auprès de l'homme de ma vie, mais la vie en a décidément autrement. Aujourd'hui je vous annonce ma séparation avec mon mari Harry Roselmack. Je le remercie pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'il est. Je le remercie pour toutes ces années. Je le remercie pour nos enfants, nos joyaux. Je suis fière d'avoir été à ses côtés durant toutes ces années. Une page se tourne. La vie est encore pleine de surprises, il ne reste plus qu'à écrite la suite...", ajoutait Chrislaine dans son message.

Un tournant majeur en 2017

Peu de temps après, c'est Harry Roselmack qui s'est exprimé sur sa page Instagram, ce que le journaliste de 49 ans ne fait jamais. "Je n'aime pas évoquer publiquement ma vie privée. Chrislaine ayant rendu publique notre séparation, je fais exception via mes réseaux sociaux", débute-t-il d'ailleurs son message.

Le visage emblématique de TF1, aux commandes du magazine d'information Sept à Huit depuis de longues années, révèle que sa séparation d'avec Chrislaine ne date pas d'hier, mais à plusieurs années : "Comme beaucoup de choses en ce monde, l'amour naît, évolue, meurt parfois. C'est ainsi qu'une histoire d'amour peut évoluer au point où l'on considère qu'elle est terminée. La nôtre à Chrislaine et à moi a connu un tournant majeur en janvier 2017 lorsque notre séparation a eu lieu. Depuis, nous ne vivons plus dans l'amour qui est censé unir un couple, mais un lien profond, d'affection et de respect, m'unit toujours à Chrislaine. Pas seulement parce qu'elle a accouché de nos magnifiques enfants. Pour tout ce que nous avons traversé en 20 ans, pour ses nombreuses qualités, pour ses petites manies, celles auxquelles on s'attache quand on partage la vie de quelqu'un."