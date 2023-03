Diaporama : Inès de la Fressange, son ex-mari Luigi toxicomane : leur fille Violette a eu "des scrupules à remuer cette histoire"

Violette d'Urso, la fille d'Inès de la Fressange, a écrit un livre sur son père Luigi. Inès de La Fressange et sa fille Violette Marie d'Urso - People à la sortie du défilé Chanel collection prêt-à-porter Automne/Hiver lors de la Fashion Week à Paris. © BestImage, Veeren -Christophe Clovis / Bestimage

Elle a découvert à cette occasion qu'il était toxicomane. Inès de la Fressange et son mari Luigi D'Urso © BestImage, BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

Mais a hésité à "remuer" tout ça pour sa mère. Inès de la Fressange et son mari Luigi D'Urso - Défilé de mode collection Prêt à porter printemps-été 1995 © BestImage, RINDOFF-GARCIA / BESTIMAGE

6 / 21