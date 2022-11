Diaporama : Isabelle Adjani malade : rare selfie au naturel après une nuit "très dure"

5 / 20

Josée Dayan et Isabelle Adjani, respectivement réalisatrice et actrice du film " Diane de Poitiers ", diffusé sur France 2 en deux parties les 7 et 14 Novembre 2022 - Vernissage de l'exposition Isabelle Adjani "Les reines de coeur en majesté", Galerie Pierre Passebon à Paris, France, le 3 Novembre 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, Bertrand Rindoff