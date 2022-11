Isabelle Adjani malade : rare selfie au naturel après une nuit "très dure"

On espère que tout va finalement s'arranger pour l'actrice, pour que celle-ci puisse profiter du début de l'hiver en pleine forme. Surtout qu'au niveau professionnel, les projets ne manquent pas : au casting du dernier film de Nicolas Bedos, Mascarade, qui fait un carton au cinéma, elle côtoie notamment Pierre Niney, François Cluzet ou encore Marine Vacth et a vu sa performance encensée par les spectateurs.

Mais pas seulement : en effet, jusqu'à lundi prochain, elle incarne toujours Diane de Poitiers, une héroïne forte et indépendante, prête à se servir de sa beauté et de son intelligence pour parvenir à ses fins. Un rôle fait pour elle et incarné grâce à la réalisatrice et productrice Josée Dayan, avec qui elle a véritablement créé le personnage.

Diffusée sur France 2, cette fresque historique permet de retrouver l'actrice à la télévision, elle qui n'y était pas apparue depuis son petit rôle dans Capitaine Marleau (déjà de Josée Dayan !) en 2018 et lui a permis de tourner avec des comédiens de toute génération : Hugo Becker, Jeanne Balibar ou encore Virginie Ledoyen et Joeystarr sont également à l'affiche, tout comme Gérard et Julie Depardieu, qui tiennent de plus petits rôles.