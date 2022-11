Isabelle Adjani : Ses méthodes très étonnantes et parfois peu ragoûtantes contre les rides

C'est une actrice dont le talent n'est plus à prouver mais qui montre à chaque nouveau personnage à quel point elle sait se réinventer : lundi 7 novembre, Isabelle Adjani sera Diane de Poitiers dans un téléfilm historique éponyme en deux parties, diffusé sur France 2. Très attendue, l'oeuvre réalisée par Josée Dayan devrait marquer les esprits, surtout que l'actrice française, qui a également co-créé le rôle avec la réalisatrice, y interprète une femme libre, passionnée, chargée par le roi de l'éducation sentimentale du Dauphin et qui n'hésite pas à profiter de plusieurs amants, dans les alcôves des palais.

Une héroïne pour qui la beauté est un sujet important... tout comme pour l'actrice d'ailleurs, elle qui possède de nombreuses petits secrets pour garder si jeune et si lisse son visage reconnaissable entre des milliers. Interrogée par nos confrères de Nice-Matin, elle a accepté d'en livrer certains, dont un... peu ragoûtant ! "Je table sur la bave d'escargot (non non, ce n'est pas une blague, ça ralentit vraiment l'apparition des rides !)" a-t-elle confié, copiant avec cela de nombreuses stars françaises et américaines qui en vantent les mérites depuis plusieurs années.

Mais les escargots ne lui suffisent pas vraiment : "Figurez-vous que l'or en dilution homéopathique est absolument non toxique et qu'il m'arrive d'en prendre en oligosols depuis des années, associé avec de l'argent, ça se trouve aussi en ampoules de granions ! J'ai toujours été une adepte de la phytothérapie, ce qu'on pourrait rapprocher des remèdes utilisés par les druides d'antan qui furent passibles de procès en sorcellerie !" continue-t-elle, honnête sur ses méthodes peu conventionnelles dont elle jouit depuis le début de sa carrière dans les années 70.

Enfin, si la mère de Barnabé (43 ans) et de Gabriel-Kane (27 ans) aime les méthodes naturelles, comme "la régénération par les jus verts, l'argile, les cellules-souches, la méditation et l'alimentation anti-inflammatoire", la comédienne aux cinq César et aux deux nominations aux Oscars l'avoue, "tout ce qui est mis à disposition des femmes comme des hommes d'ailleurs, dans la médecine anti-âge" l'aide un peu et d'ailleurs elle le sait, son personnage ne l'aurait pas renié non plus. "Diane aurait craqué pour les lasers nouvelle génération !" explique-t-elle avec humour.