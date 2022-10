Nicolas Bedos confronté à son ex-compagne Doria Tillier : touchant, il s'adresse à sa "chérie"

Invité dans l'émission Quelle Epoque ! le 29 octobre 2022, Nicolas Bedos a dû faire face à un exercice très difficile face à Léa Salamé. Alors que différentes photos de personnes célèbres défilaient sur l'écran, le réalisateur a dû dire spontanément la première question qu'il aurait envie de leur poser s'il se retrouvait face à eux.

Premier visage, Emmanuel Macron. "Qui êtes-vous ?", rétoque avec humour le fils de Guy Bedos. Viennent ensuite les photographies d'Alfred de Musset, Jean Dujardin, sa défunte marraine Gisèle Halimi et enfin de Doria Tillier. Tentant de garder la face devant l'animatrice, le public et les autres invités, Nicolas Bedos apparait néanmoins très ému face au visage de celle avec qui il a partagé sa vie de 2013 à 2019.

Silencieux pendant quelques secondes, Nicolas Bedos cherche avec beaucoup de sérieux la question qui lui tiendrait le plus à coeur. Finalement, il sourit et répond : "Est-ce que tu sais tout ce que je te dois ma chérie ?". Attendris par cette réponse, un long silence s'installe ensuite sur le plateau. Les bras croisés, Nicolas Bedos semble soudainement nostalgique et reste encore quelques instants à regarder la photographie de son ex-compagne. Une histoire qui semble encore très sensible pour le réalisateur du film Mascarade. Tout comme le décès de son père et sa relation très proche avec sa mère. Nicolas Bedos a aussi été confronté à une photo de son papa Guy Bedos, décédé en mai 2020, et un portrait de sa maman Joëlle Bercot.

Nicolas Bedos et Doria Tillier sont restés en bons termes

Pour rappel, Nicolas Bedos avait confirmé sa rupture avec Doria Tillier en 2019 au cours de l'émission C à vous sur France 5. En pleine promotion de son film Monsieur et Madame Adelman (2017) dans lequel il joue le compagnon de Dora Tillier, l'humoriste avait révélé s'être séparé de la jolie brune. "Pour Monsieur & Madame Adelman, c'était une première fois, et on découvrait ce que c'était. Et puis nous étions ensemble..." avait-il lâché, peiné de ne plus partager sa vie avec la comédienne.

Restés en bons termes, les deux exs s'adressent depuis régulièrement des compliments par médias interposés. "Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, même si on n'est plus ensemble" avait d'ailleurs confié le dramaturge aux journalistes du magazine Gala. Une "ex" visiblement très présente dans la vie du réalisateur qui est aujourd'hui en couple avec Pauline, une ravissante blonde qui l'avait accompagné lors de l'avant-première parisienne de Mascarade le 20 octobre dernier.