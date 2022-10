Nicolas Bedos amoureux de Pauline : rare apparition du couple face à Anne Parillaud en transparence

Décidément, chacun de ses films est un véritable événement : acclamé pour Monsieur et Madame Adelman et La Belle Epoque, ses deux premiers longs-métrages, Nicolas Bedos avait eu un beau succès avec la suite d'OSS 117, sortie en 2021. Et Mascarade, qui s'annonce bien loin de l'humour potache de la série de films avec Jean Dujardin, est bien parti pour recevoir le même accueil, du moins si l'on en croit la pluie de stars qui s'était réunie au Festival Cinéroman de Nice ce samedi 8 octobre pour le découvrir.

Le réalisateur lui-même était présent bien sûr et retrouvait la ville de Nice où il a tourné son film. Et comme assez souvent dernièrement, il était venu accompagné de sa superbe compagne Pauline, souriante à son bras et solaire dans son trench, alors que le réalisateur avait choisi une tenue 100% noire. Tous les deux, ensemble depuis plus d'un an désormais, semblent en tout cas toujours plus amoureux.

Autre couple épanoui, François Cluzet et sa femme Narjiss ont également fait une rare apparition en duo. Très discrète, la quadragénaire ne se montre pas beaucoup au bras de celui qu'elle a épousé en 2011 mais avait l'air ravie de découvrir ce qui s'annonce comme l'un des plus beaux rôles de son compagnon. Vêtu d'une veste en cuir, lunettes colorées sur le nez, celui-ci a longuement posé devant les photographes comme il l'avait fait au photocall quelques heures plus tôt.

Un photocall partagé avec deux autres acteurs du très attendu Mascarade : Marine Vacth et Charles Berling, venu en solo. William Lebghil et Vincent Lacoste, définitivement inséparables, les y ont rejoint et ont pu plaisanter avec eux. Plus tard dans la soirée, tous se sont retrouvés sur le tapis rouge, notamment en compagnie du jeune papa François-Xavier Demaison, qui avait laissé à la maison sa femme Anaïs et sa petite Louise, âgée seulement de quelques semaines.

Mélanie Page, sans Nagui, a posé avec l'acteur, scintillante dans une jupe longue et s'est amusée devant les membres du jury Sabine Azéma et David Foenkinos, très complices. Samuel Le Bihan était quant à lui de retour au Festival mais sans sa compagne Stefania, avec qui il a renoué récemment. Enfin, celle qui a fait sensation, c'est l'actrice Anne Parillaud : dans un chemisier en dentelle transparente, sous lequel elle portait des sous-vêtements très discrets, elle était absolument renversante !