François-Xavier Demaison papa : sa femme Anaïs vient d'accoucher, le sexe et prénom du bébé dévoilés

Pour rappel, les deux tourtereaux avaient annoncé cette grossesse le 30 avril dernier. "Coming soon", avait-elle indiqué sur le réseau social en partageant une photo d'elle et de l'acteur, dévoilant ainsi son baby-bump pour la première fois. Depuis, la jeune femme avait partagé l'évolution de son ventre à ses fans à travers de multiples publications et photos, toutes plus belles les unes que les autres. Cette naissance est notamment une belle façon pour le couple, qui avait officialisé en 2016, de passer à l'étape supérieure après leur magnifique mariage à la mairie de Perpignan en 2019.

Pas drôle tous les jours

Il s'agit en réalité du deuxième enfant de l'acteur, puisqu'il est déjà papa d'une fille prénommé Sasha, âgée de 15 ans et née de son ancienne union avec son attachée de presse de l'époque. Le 13 mars dernier, alors qu'il était l'invité de Bruno Guillon dans son émission Le Bon Dimanche Show, il se confiait sur son aînée, notamment sur cette période de l'adolescence qui n'est jamais facile à gérer pour un parent.

"J'aimerais bien qu'elle s'intéresse un petit peu à ce que je fais, parce qu'elle n'est toujours pas venue voir mon spectacle (...) Mon ado, elle est extraordinaire, mais elle est un peu en boucle sur Les Marseillais en ce moment...Ma fille, ce n'est pas drôle tous les jours, je vous l'avoue. Ma fille, elle m'appelle 'le sang'. Moi, si j'avais appelé mon père 'le sang', c'est le mien qui aurait coulé ! Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas reçu la même éducation" avait-il déclaré. Mais c'est désormais un tout autre quotidien qui l'attend avec la naissance de sa petite dernière.