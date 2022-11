Isabelle Adjani retouchée ? Elle répond cash : "Oui bien sûr, comme toutes les actrices françaises"

Celle qui fût si secrète il y a quelques années semble s'exposer plus que jamais désormais. Isabelle Adjani, dans les salles de cinéma dans Mascarade de Nicolas Bedos, est également sur le petit écran dans la superproduction cathodique signé Josée Dayan, Diane de Poitiers. France 2 diffuse cette oeuvre en deux parties ce 7 novembre, dans laquelle l'actrice française aux 5 César étale tout son talent et sa beauté. Le Parisien s'est interrogé plus précisément à l'image de la star de 67 ans - incroyable - qui s'est glissée dans la peau de la favorite de Henri II, roi de France. Jouant un personnage sur plusieurs années de sa vie, l'artiste n'a jamais paru aussi jeune.

Josée Dayan est ferme sur ce point-là : si Isabelle Adjani, sublime sexagénaire, est aussi lumineuse dans sa mini-série Diane de Poitiers, il n'y a pas de trucage pour la faire paraître plus jeune, tout est une question de lumière et de maquillage, démentant, comme la comédienne, les soupçons de retouche numérique. Toutefois, l'inoubliable Reine Margot admet avoir déjà été la cible de modification par ordinateur : "Oui bien sûr, comme toutes les actrices françaises célèbres, et ce n'est pas une question d'âge. Qui n'a pas envie d'être au mieux ? On a toutes un meilleur profil. Avec le numérique, on peut enlever un bouton ou un pli disgracieux. Les retouches numériques se sont banalisées, elles font partie de l'évolution technique." Elle fait ainsi remarquer que les techniques plus traditionnelles, comme les masques en latex, sont rarement bien faites.