Isabelle Adjani cash sur sa vie amoureuse : "On se rend compte qu'on étouffe..."

Isabelle Adjani est sublime et est sublimée par Nicolas Bedos dans son dernier long métrage, Mascarade. L'impératrice des César donne la réplique à Pierre Niney dans un drame flamboyant et multiplie les interviews pour la promotion de ce film. Plus épanouie que jamais, la comédienne de 67 ans se confie avec franchise, humour et décontraction, s'affichant sans ses fameuses lunettes de soleil sur la couverture de Version Femina. Elle ne craint pas les questions les plus intimes, notamment sur sa vie sentimentale. Elle met ainsi les choses au clair.

Mère de deux garçons, - Barnabé, 43 ans, né de sa relation avec le directeur de la photographie Bruno Nuytten, et Gabriel-Kane, 27 ans, dont le père est l'acteur oscarisé Daniel Day-Lewis -, Isabelle Adjani s'est présentée dans Paris Match il y a peu comme célibataire, un statut qui lui permet de faire son métier comme elle l'entend. Dans Télé Star, elle appuie sur le fait qu'elle n'a personne pour l'empêcher de vivre sa vie : "Exactement. J'ai du temps pour mon travail et mes hobbies. Je n'ai pas à dire : 'Veux-tu venir avec moi ?' 'Tu n'as pas envie, alors je vais rester.' etc. Petits sacrifices sur petits sacrifices, ça n'a l'air de rien mais finalement, on se rend compte qu'on étouffe ce qu'on aime dans la vie pour que l'autre respire mieux. (...) Plus une femme s'aime et est rassurée par elle-même, moins elle peut tomber dans des pièges d'une forme de soumission."

Il y a de moins en moins de place

Femme plus libre que jamais, celle qu'on verra en prime time le 7 novembre dans Diane de Poitiers sur France 2 avait également confirmé les choses dans Télé Loisirs, expliquant avoir pris l'habitude de vivre seule et ne pas avoir de place pour un amoureux : "Oui, et il y a de moins en moins de place. Le mec, il faudrait vraiment qu'il passe par le plafond ou qu'il soit catapulté pour entrer chez moi. (rires)" Dans Madame Figaro, l'ancienne compagne d'André Dussollier, Francis Huster ou encore Jean-Michel Jarre déclarait : "Il y a une solitude en moi. Je suis une solitaire. Une solitaire solidaire, avec le sens inné d'une énorme responsabilité collective : les autres prennent une place énorme dans ma vie. Mais là, j'ai pris l'habitude de vivre seule : où installerais-je aujourd'hui cet éventuel amoureux ? Je vais bien, je me sens bien dans mon corps, le bonheur m'arrive de l'intérieur."

Dans le supplément du Journal du dimanche, Version Femina, Isabelle Adjani explique que si elle est maîtresse de ses choix, elle doit encore prouver qui elle est : "Les actrices ne doivent-elles pas faire leurs preuves tout au long de leur carrière si elles ont envie qu'elle soit longue ? Mais au fond, ce n'est pas si mal, parce que moi, me sentir comme une débutante à chaque prise, à chaque lever de rideau, à chaque enregistrement, ça m'excite, ça me rend joyeuse !"

Mascarade, en salles le 1er novembre 2022

Diane de Poitiers, téléfilm réalisé par Josée Dayan diffusé les lundis 7 et 14 novembre 2022 sur France 2.