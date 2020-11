Isabelle Adjani : Quand Jean-Michel Jarre la trompait avec Anne Parillaud

L'histoire d'amour d'Isabelle Adjani et Jean-Michel Jarre s'est terminée avec éclat en 2004, après deux ans de romance. Blessée, l'actrice a elle-même révélé cette rupture douloureuse dans les colonnes du magazine Paris Match, confiant au passage l'infidélité de son célèbre compagnon avec une autre comédienne : Anne Parillaud.

"J'y ai cru et il m'a trompée, je le quitte. Notre histoire a perdu la beauté de son engagement avec ses couleurs d'origine, cela ne m'intéresse plus, c'est pour ça que je pars, la star des films L'Été meurtrier, Camille Claudel, La Reine Margot - entre autre - avait-elle expliqué à nos confrères. Il n'a pu résister à la tenta­tion qui sabote le bonheur de deux personnes. Il m'avait dit qu'il lui était impos­sible de prendre un seul jour de vacances avec moi, cet été, alors qu'il avait plani­fié un séjour en Sardaigne avec sa future nouvelle compagne." Cette nouvelle compagne n'est autre que l'actrice Anne Parillaud, avec laquelle Jean-Michel Jarre s'est ensuite marié en 2005.

Pourquoi Isabelle Adjani a-t-elle choisi d'exposer sa vie personnelle ainsi ? Dans une interview accordée en 2016 au magazine Elle, la comédienne avait expliqué sa démarche : "Je devais régler cela. J'al­lais tomber malade sinon. S'ex­po­ser, ce n'est jamais une bonne façon. Mais j'ai rencon­tré des femmes qui m'ont dit merci. Il fallait quand même, vu mon orgueil, que ça devienne un sujet de société et pas de l'auto-victi­mi­sa­tion pipo­li­sée", avait affirméla mère de Barnabé Nuytten et Gabriel-Kane Day-Lewis.

Anne Parillaud avait à son tour évoqué l'infidélité de Jean-Michel Jarre au magazine Paris Match en 2011, un an après leur divorce : "Pour la première fois de ma vie, le mariage n'était plus un concept mais un voeu, un sacre­ment dont les préceptes, entre autres, celui de la fidé­lité, pouvaient non seule­ment deve­nir une évidence mais aussi un désir. Je ne me suis mariée qu'une seule fois, pour m'aper­ce­voir en fina­lité que vrai­sem­bla­ble­ment tout était faux, que tout n'avait été qu'illu­sion."