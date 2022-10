André Dussollier et Francis Huster : Cette actrice légendaire avec qui ils ont tous les deux été en couple

Ce soir, W9 diffuse le film d'Étienne Chatiliez, Tanguy, le retour (2019) avec André Dussollier et Sabine Azéma qui jouent Paul et Edith Guetz, les parents de Tanguy, incarné par Éric Berger.

Côté vie privée, André Dussollier partage un point commun avec un autre grand acteur : Francis Huster. En effet, ils ont tous les deux partagés la vie d'une célèbre actrice : Isabelle Adjani. Le premier a été le compagnon de l'actrice de 67 ans dans les années 1970 à l'époque où elle débutait tandis que le second a également partagé sa vie à cette même période. Il ont d'ailleurs joué dans la pièce L'Avare de Molière en 1973. L'actrice n'avait alors que 18 ans. Tous deux étaient à la Comédie-Française.

J'aimais Isabelle

Sur le plateau de C à Vous sur France 5 le 30 septembre 2021, l'ex de Cristiana Reali s'était exprimé à coeur ouvert sur sa liaison avec Isabelle Adjani : "J'aimais Isabelle. Elle avait une qualité extraordinaire, c'est qu'elle jouait avec son ventre, elle jouait de là. Elle avait compris que l'important dans Molière, ce sont les silences", avait déclaré celui qui rêvait de former un couple sur scène avec l'actrice. En effet, celle-ci a décidé de quitter le théâtre pour embrasser une carrière sur grand écran. Une décision qui n'était pas sans décevoir Francis Huster : "J'ai été foudroyé (...) Je ne lui ai jamais pardonné, avait-il avoué. Il y a des rôles sublimes du répertoire, où, justement, elle aurait emmené la jeunesse à rentrer dans Racine, Chimène, Phèdre, Bérénice. Ma vie artistique est complètement déchiquetée en deux dès l'instant où elle a cassé ce couple."

La Comédie-Française a également été le lieu de rencontre d'André Dussollier qui a également entretenu une liaison avec Isabelle Adjani. "C'était au tout début, avait confié l'acteur de 76 ans à VSD en 2016. On a partagé cette aventure de la Comédie-Française. J'étais très séduit par Isabelle. On est restés deux ans... très proches." Par la suite, André Dussollier et Isabelle Adjani se sont retrouvés lors de la cérémonie des César en 2005. L'actrice en était la présidente.