"C'est absolument ridicule" : Isabelle Adjani, en colère, met les choses au clair en direct

Projet qui lui a tant tenu à coeur et qu'elle a porté aux côtés de la réalisatrice Josée Dayan, Isabelle Adjani s'est dévoilée en Diane de Poitiers sur France 2 ce 7 novembre 2022, dans la première partie de cette prestigieuse mini-série historique. L'actrice est venue en parler peu avant dans C à vous sur France 5, malgré une santé mise à mal par une bronchiolite qui l'a obligée à porter un masque sur le plateau et qui a caché une partie de son visage lumineux et hors du temps. Ce qui n'a pas empêché celle qui est à l'affiche de Mascarade de parler de son travail avec passion, mais également de sujets de société. C'est ainsi qu'elle a voulu revenir sur des propos qu'elle a tenus sur le combat des Iraniennes et qui ont été déformés par certains.

Le journaliste Patrick Cohen a rappelé l'activisme féministe d'Isabelle Adjani dans C à vous, et son geste symbolique de se couper une mèche de cheveux en soutien des Iraniennes obligées de se voiler, l'occasion pour la femme libre qu'elle est d'éclaircir sa parole dans une interview qu'elle avait donnée sur franceinfo : "J'ai été assez déstabilisée et assez mécontente d'ailleurs ce matin d'apprendre dans l'émission de monsieur Morandini que j'appelais les femmes à enlever leur voile. C'est absolument ridicule", soulignant qu'elle appelait à un geste symbolique avant tout. Puis la mère de Barnabé et Gabriel-Kane ajoute : "Je ne sais pas si c'est un problème de syntaxe ou de sémantique mais quand je dis sur franceinfo, 'Jai envie d'attendre que les femmes qui portent le voile puissent l'enlever', et que ça devient un appel comme si c'était une prise de position politique, je trouve ça ridicule. Je n'appartiens à aucun parti politique, je ne suis pas une philosophe, pas une intellectuelle, je suis une actrice en revanche avec une conscience politique comme toute citoyenne." Au passage, elle s'indigne contre "ce journalisme sensationnaliste" qui devrait être scruté par "un comité d'éthique au CSA".

Mise à jour de franceinfo

Le site de franceinfo a lui-même fait une mise à jour de son article d'origine pour préciser la pensée d'Isabelle Adjani qui s'inscrivait dans le soutien manifesté par de nombreuses personnalités telles que Marion Cotillard, Julie Gayet et Carla Bruni-Sarkozy : "Une première version du titre de cet article pouvait laisser penser qu'Isabelle Adjani lançait un 'appel' aux femmes à retirer leur voile. Ce qu'elle n'a pas formellement fait. Elle a déclaré qu'il n'était pas question de 'ne pas entendre l'appel' des femmes iraniennes. 'Ce combat me donne envie d'attendre des femmes qui portent le voile de l'enlever, dans le monde entier, par solidarité pour celles qui se font tuer, massacrer, en faisant ce geste'."