Diaporama : Izia Higelin très secrète sur son fils : son ex Bastien Burger en montre beaucoup plus !

Izia Higelin très secrète sur son fils : son ex Bastien Burger en montre beaucoup plus !

Izia Higelin à la première de "Un peuple et son roi" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris © Guirec Coadic/Bestimage

Izïa Higelin et son compagnon lors des obsèques de Jacques Higelin au cimetière du Père Lachaise à Paris le 12 avril 2018.

Le fils d'Izia Higelin et Bastien Burger

Izïa Higelin et son compagnon lors des obsèques de Jacques Higelin au cimetière du Père Lachaise à Paris le 12 avril 2018.

Le fils d'Izia Higelin et Bastien Burger

Izïa Higelin et son compagnon lors des obsèques de Jacques Higelin au cimetière du Père Lachaise à Paris le 12 avril 2018.

Le fils d'Izia Higelin et Bastien Burger

Izïa Higelin et son compagnon lors des obsèques de Jacques Higelin au cimetière du Père Lachaise à Paris le 12 avril 2018.

Izïa Higelin et son compagnon ( avec la barbe) lors des obsèques de Jacques Higelin au cimetière du Père Lachaise à Paris le 12 avril 2018.

Le fils d'Izia Higelin et Bastien Burger

19 / 22

Exclusif - Izia Higelin - Grande soirée solidaire et festive "Secours Pop La Grande Soirée" au Cirque d'Hiver à Paris, diffusée en direct le 6 février sur France 2, pour lancer la campagne annuelle de dons, le Don'actions, du Secours Populaire. Pour la première fois, l'association a organisé une tombola solidaire dématérialisée. Il suffisait de se rendre sur le site du Secours Populaire pour acheter un ou plusieurs tickets à deux euros. Il était aussi possible de se rendre dans une structure du Secours Populaire, où un bénévole pouvait prendre les dons. Une centaine d'artistes proposaient des lots à gagner. Les dons récoltés ont atteints plus de 1 million d'euros. © Tiziano Da Silva - Cyril Moreau / Bestimage