Izia Higelin très secrète sur son fils : son ex Bastien Burger en montre beaucoup plus !

Il y a un mois, Izia Higelin révélait à Psychologies Magazine être séparée de Bastien Burger, qu'elle considère toujours avec beaucoup d'amour : "Je ne vis plus en couple avec Bastien, le père de mon fils, mais le lien que j'ai avec lui est ma plus belle réussite, confiait-elle. On se dit souvent qu'on s'était rencontrés pour faire un enfant et de la musique tous les deux, et on l'a fait." Celui qu'elle appelle son "âme frère" compte toujours énormément pour elle : "Nous avons créé une autre forme d'amour." Le meilleur pour leur enfant finalement.