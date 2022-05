Izïa Higelin séparée du père de son fils, Bastien Burger : elle détaille leur nouvelle relation

Quelque temps après la disparition de son père, Jacques Higelin, mort le 6 avril 2018, Izïa Higelin est devenue maman. La vie après la mort. C'est la philosophie de cette jeune artiste de 31 ans qui déborde d'énergie et dont elle a hérité de son père. Toujours positive, elle évoque dans les colonnes de Psychologies Magazine, l'immense vide laissé par son père, mais aussi sa relation avec le père de son fils, Bastien Burger, dont elle est désormais séparée. "Je ne vis plus en couple avec Bastien, le père de mon fils, mais le lien que j'ai avec lui est ma plus belle réussite", fait-elle savoir.

Izïa Higelin affirme que Bastien Burger est son "âme frère". "On se dit souvent qu'on s'était rencontrés pour faire un enfant et de la musique tous les deux, et on l'a fait", déclare-t-elle. Le couple continue d'ailleurs de travailler ensemble malgré leur séparation. Ils viennent d'ailleurs de sortir un album. "Rien ne nous oblige à rester ensemble, détaille la fille de l'illustre Jacques Higelin. Nous avons créé une autre forme d'amour." Un amour qui l'apaise comme la chanteuse l'avoue.

Est-elle prête à se remettre en couple ?

Est-elle prête à se remettre en couple ? Izïa Higelin révèle sa philosophie de vie. "Je ne me sens pas obligée d'être en couple pour être heureuse, admet l'artiste. Ni de me poser – pourquoi demande-t-on toujours aux femmes de se poser ? Et si j'ai envie de monter sur les tables moi !" Elle entend rester une femme "indépendante", "forte" et "libre". Aujourd'hui, son enfant a bientôt 3 ans et semble incroyablement évolué pour son âge, comme une publication de la chanteuse l'a laissé penser. Bastien Burger est d'ailleurs le seul à montrer son fils, à sa manière, sur son compte Instagram puisque Izïa Higelin préserve son enfant de toute notoriété.

"J'observe mon petit pendant des heures, avait-elle néanmoins accepté de livrer au sujet de son fils dans les colonnes de Gala. Je le laisse construire son monde. Il n'a peur de rien, j'adore. J'essaie de ne pas lui transmettre de stress, de peur, de doute. Je ne savais pas quelle mère je serais, je suis agréablement surprise de me voir détendue dans ce nouveau rôle."