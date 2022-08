Diaporama : Jean-Luc Delarue : Son ex Elisabeth Bost et leur fils Jean (15 ans) absents d'un grand projet, explications...

1 / 20 Jean-Luc Delarue : Son ex Elisabeth Bost et leur fils Jean (15 ans) absents d'un grand projet, explications...

2 / 20 Exclusif - Jean-Luc Delarue et Elisabeth Bost - Les amis du centre Georges Pompidou fêtent les 30 ans du centre.

3 / 20 Jean-Luc Delarue lors de la conférence de presse de rentrée de France Télévions le 3 septembre 2010.

4 / 20 Elisabeth Bost et Jean-Luc Delarue lors du match opposant le PSG et l'OM au Parc des princes le 10 septembre 2006. © Guillaume Gaffiot/Bestimage

5 / 20 Jean-Luc Delarue et Anissa Khel au défilé Dior Homme.

6 / 20 Elisabeth Bost - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.





7 / 20 Laurence Ferrari (Robe Ralph Lauren) et Elisabeth Bost - Montée des marches du film " How To Train Your Dragon 2" lors du 67 ème Festival du film de Cannes – Cannes le 16 mai 2014.





8 / 20 Jean-Luc Delarue lors de la 25e édition des Victoires de la musique en 2010.





9 / 20 Jean-Luc Delarue et Anissa Khel au défilé Dior Homme le 21 janvier 2012.

10 / 20 Mariage de Jean-Luc Delarue et Anissa Khel le 12 mai 2012.

11 / 20 Elisabeth Bost - Cocktail de lancement du livre des 250 ans de Baccarat a la Maison Baccarat a Paris, le 21 novembre 2013.





12 / 20 Elisabeth Bost - Cocktail de lancement du livre des 250 ans de Baccarat a la Maison Baccarat a Paris, le 21 novembre 2013.





13 / 20 Jean-Luc Delarue arrive à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions en Septembre 2010 à Paris

14 / 20 Mariage de Jean-Luc Delarue et Anissa Khel le 12 mai 2012.

15 / 20 Hapsatou Sy et Elisabeth Bost - Soirée des animateurs du Groupe Canal+ au Manko à Paris. Le 3 février 2016

16 / 20 Jean-Luc Delarue en couverture du magazine "Télé Star", en kiosque le 15 août 2022.

17 / 20 Elisabeth Bost - Soirée des animateurs du Groupe Canal+ au Manko à Paris. Le 3 février 2016

18 / 20 Elisabeth Bost et Audrey Pulvar - Soirée de lancement du Sidaction 2016 au Musée du Quai Branly à Paris le 7 mars 2016. © Giancarlo Gorassini/Bestimage

19 / 20 Exclusif - Elisabeth Bost et Hapsatou Sy à la soirée de lancement du livre d'Hapsatou Sy "Partie de rien" aux éditions Dunod, au showroom d'Hapsatou Sy. Paris, le 08 Juin 2017. © Marc Ausset Lacroix-CVS/Bestimage