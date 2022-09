Diaporama : Jenifer a hébergé son oncle, avant qu'il ne soit assassiné... révélations sur ce drame qui l'a marquée

Exclusif - Jenifer, la chanteuse française et coach dans The Voice, a inauguré les illuminations de Noël sur la Place des Arcades du centre commercial au Polygone Riviera à Cagnes sur Mer, près de Nice avant de faire un show case suivi d'une séance de dédicaces à la Fnac le 25 novembre 2019. © Frantz Bouton / Nice Matin / Bestimage

11 / 14

Exclusif - Jenifer Bartoli - Soirée des 10 ans du joaillier Redline à Paris le 7 juin 2016. Pour les 10 ans de la maison, Redline a présenté le bracelet Royal, en partenariat avec la chanteuse Jenifer qui est l'ambassadrice de l'anniversaire de la marque. Le bracelet Royal, un bijou précieux et intemporel composé d'un diamant taille princesse et du fil rouge ultra résistant propre à Redline. Pour les 10 ans, Redline fait dans l'originalité avec 3 déclinaisons de rouge possible : le rouge classique, le rouge cerise et le rouge fluo. Cette année, Redline a décidé de reverser une partie des bénéfices à l'association Le Refuge, dont Jenifer est marraine et qui lutte contre l'exclusion et les discriminations liées à l'identité de genre. © Rachid Bellak/Bestimage