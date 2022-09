Jenifer a hébergé son oncle, avant qu'il ne soit assassiné... révélations sur ce drame qui l'a marquée

C'est une affaire qui a fait couler de l'encre mais aussi beaucoup de larmes dans la famille de Jenifer. Le 5 décembre 2017, Jean-Luc Codaccioni, l'oncle de la chanteuse, atterrit à l'aéroport de Bastia-Poretta (Haute-Corse), alors qu'il s'apprête à rejoindre la prison de Borgo, après une permission de sortie. À 54 ans, l'oncle de Jenifer y purge une peine pour association de malfaiteurs. Mais ce jour-là, il va alors se faire tuer sur le parking de l'aéroport, devant le hall des arrivées. Juste avant que son oncle ne soit abattu, c'est Jenifer qui l'avait hébergé à Paris. Révélations, ce vendredi 9 septembre, chez nos confrères du Parisien.

Il venait de passer le week-end à Paris, logé chez sa nièce. Et alors que "Tony le boucher" devait venir le chercher, plusieurs témoins ont entendu des tirs saccadés, vu des hommes courir, et d'autres s'effondrer. En quelques secondes seulement, sous l'oeil des caméras de vidéosurveillance de l'aéroport, deux hommes ont été abattus, parmi lesquels Antoine Quilichini et Jean-Luc Codaccioni, dont le corps gît sur le parking. Ils faisaient tous deux partie du clan Germani. Un règlement de compte comme il en existe beaucoup du côté de la Corse, rappellent nos confrères.

En juin dernier, deux juges d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille ont décidé de renvoyer dix-sept personnes devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour le double homicide de Bastia-Poretta en 2017. Les avocats de la défense ont interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation.

Elle brise le silence sur cette perte tragique et "le manque"

En 2018, Jenifer avait accepté d'évoquer la tragique disparition de son oncle, sur le plateau de Quotidien (TMC). "Il y a un manque qui reste là, et c'était une forme d'exutoire quelque part, a-t-elle expliqué au sujet d'une des chansons de l'album Nouvelle Page intitulée Encore et encore. J'ai perdu l'une des personnes les plus chères à mon coeur." Celle qui fêtera ses 40 ans très bientôt avait bien du mal à contenir son émotion. "Je ne vais pas épiloguer là-dessus, je vais laisser la justice faire son travail", avait-elle simplement déclaré. À travers cette chanson, la mère de trois enfants souhaitait aussi toucher les personnes ayant vécu un deuil similaire.

C'est d'ailleurs sur un terrain appartenant à Jean-Luc Codaccioni, son oncle assassiné, que l'ex-coach de The Voice s'est mariée à Ambroise Fieschi, entrepreneur d'Ajaccio, le 21 août 2019. Un lieu hautement symbolique pour elle. En juin 2018, le tueur présumé, Christophe Guazzelli, un ancien footballeur professionnel de 26 ans, avait été interpellé et mis en examen, tout comme son frère Richard (28 ans).