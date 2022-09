Diaporama : Jennifer Lawrence confirme être maman ! Premières confidences sur sa nouvelle vie avec son bébé

1 / 20 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York.





2 / 20 Jennifer Lawrence, enceinte, est à New York pour la promotion du film "Don't Look Up", le 6 décembre 2021.





3 / 20 Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





4 / 20 Jennifer Lawrence en couverture du magazine "Vogue", numéro d'octobre 2022.

5 / 20 Jennifer Lawrence (enceinte) à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021.





6 / 20 Jennifer Lawrence, enceinte, à la sortie l'émisssion "The Late Show With Stephen Colbert" à New York, le 6 décembre 2021.





7 / 20 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





8 / 20 Jennifer Lawrence, enceinte, à la sortie l'émisssion "The Late Show With Stephen Colbert" à New York, le 6 décembre 2021.





9 / 20 Jennifer Lawrence à la première de "Mother !" au 74ème Festival International du Film de Venise (Mostra), le 5 septembre 2017.





10 / 20 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





11 / 20 Jennifer Lawrence - Vanity Fair Oscar Party à Hollywood le 25 fevrier 2013.





12 / 20 Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill and Adam McKay - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





13 / 20 Jennifer Lawrence - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021.





14 / 20 Jennifer Lawrence - People arrivant a la 19e ceremonie des "Screen Actors Guild Awards" à Los Angeles, le 27 janvier 2013.





15 / 20 Jennifer Lawrence (enceinte) à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021.





16 / 20 Jennifer Lawrence au photocall de "Mother !" au Toronto International Film Festival (TIFF). © Brent Perniac/AdMedia via Zuma Press/Bestimage

17 / 20 Jennifer Lawrence (enceinte) à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021.





18 / 20 Jennifer Lawrence - People arrivant à la 19eme ceremonie des "Screen Actors Guild Awards" à Los Angeles, le 27 janvier 2013.





19 / 20 Jennifer Lawrence - 18e 'Critics Choice Movie Awards' à Santa Monica le 10 Janvier 2013.